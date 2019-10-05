احمد الجبوري يدعو وزير الصناعة الى وضع استقالته بيد رئيس الوزراء

2019/10/05 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد الجبوري (ابو مازن)، السبت، وزير الصناعة الى وضع استقالته بيد رئيس الوزراء.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، :"ندعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال سنة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت تظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية في مفاصل الدولة، انطلقت الثلاثاء الماضي، فيما أقدمت الحكومة على قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد حدة التظاهرات.





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