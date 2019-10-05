تطورات جديدة ببغداد ومقتل متظاهر بالكوت وناشطون بالنجف يوقعون اقالة عبد المهدي

2019/10/05 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلقت القوات الامنية مساء اليوم السبت مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي بغداد لقطع الطريق على المتظاهرين من التوجه بساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال مراسل شفق نيوز، بأن القوات الامنية اغلقت مداخل مدينة الصدر لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير فيما ارتفع اعداد ‪‎‪ الاصابات بساحة المعارض بالحبيبية ضمن المدينة المذكورة ومناشدات لإرسال سيارات اسعاف الى هناك.

‪‎‪واضاف المراسل ان منطقة جگوك القريبة من الشعلة تدخل على خط التظاهرات ومكبرات الصوت تدعو المواطنين الى التجمهر في الساحة العامة امام حسينية حبيب ابن مظاهرالاسدي.

‪‎‪واشار مصدر طبي الى وصول خمسة جرحى الى مستشفى الشعلة وعشرة الى مستشفى الكاظمية ببغداد

‪‎‪ونوه المراسل الى نزوح عشرات الاسر من مناطق الحبيبية والشعلة باتجاه مناطق بغداد الجديدة واحياء الطالبية.

‪‎‪وذكر المراسل ان مستشفى القادسية بغداد يستلم متظاهرين مصابين اكثر من طاقته ويطلق دعوى للتبرع بالدم

محافظة النجف

وقع ناشطو محافظة النجف اليوم على وثيقة تطالب بإقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

: المطالب التي وقع عليها ناشطو النجف كالاتي:

1- اقالة حكومة عبد المهدي وجعلها حكومة تصريف اعمال لحين القيام بانتخابات مبكرة وكذلك اقاله محافظ النجف وتجميد عمل المجلس.

2- تعديل قانون الانتخابات مما يلغي سيطرة الاحزاب الكبيرة على الاصوات واقامة انتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة.

3 - اذا لم يلتزم البرلمان بهذه المطالب فسننزل لساحات التظاهر مرة اخرى وبقوة.

‪‎‪محافظة الديوانية

وقالت مصادر طبية في الديوانية ان المصابين جراء طلقات سلاح بمبكشن وليس سلاحا عاديا.

محافظة واسط

وقال مصدر طبي ان متظاهرا قتل في مدينة الكوت، واضرم محتجون النيران بمنزل نائب المحافظ.

ذي قار

اعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق ان محافظتهم اصبحت خالية من الاحزاب السياسية بعد اضرامهم النيران في مقارها.

واحرق المتظاهرون في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لذي قار مكتب سرايا الخرساني "أحد فصائل الحشد الشعبي"، ومقر منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري، ومقر جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وبيت النائب السابق في البرلمان العراقي خالد الأسدي، وكذلك مقر الحزب الشيوعي العراقي، ومقرات حزب الفضيلة، والمجلس الاعلى، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن خلو محافظة عراقية من مكاتب ومقار الاحزاب السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

وتزايدت حدة التظاهرات مساء اليوم السبت في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية فقد استمرت القوات الامنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وعاود المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي مواصلة احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد حيث سقط بعد وقت قليل من انطلاقها قتيل واصابة اخرين بالرصاص الحلي الذي تطلقه القوات الامنية عليهم.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل بالرصاص القوات الامنية.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الان اذ خرج الالاف احتجاجا في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي، ومضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة.

ودعا مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، السلطات الثلاث في العراق الى الاقدام على خطوات تقود لإصلاح "حقيقي"، في بيان تلاه ممثله بشأن الاحتجاجات في العراق.

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