2019/10/05 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ابو جهاد الهاشمي غادر الى ايران.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ابو جهاد الهاشمي غادر الى ايران".

واضاف ان "الهاشمي هو المسؤول عن اوامر اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغادرة ابو جهاد الهاشمي المسؤول عن أوامر فتح النار على المتظاهرين الى ايران) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغادرة ابو جهاد الهاشمي المسؤول عن أوامر فتح النار على المتظاهرين الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).