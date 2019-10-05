اختتام اجتماع عاجل لمجلس الوزراء برئاسة عبد المهدي

2019/10/05 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، خصصت لبحث الوضع الأمني في البلاد والتظاهرات وجهود الاستجابة للمطالب المشروعة ولخطاب المرجعية الدينية .

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