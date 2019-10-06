بعد رسالة الصدر.. هل أصبح سيناريو إقالة عبد المهدي جاهزاً؟

2019/10/06 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق خلفت التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت الثلاثاء الماضي، أزمة داخل المشهد السياسي في #العراق، نتيجة العنف الذي استخدمته الحكومة ضد المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتوفير الخدمات وإصلاح الأوضاع […]

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