2019/10/06 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش خريفُّ جديدُّ للغضب .......................تغضبُ !!!!أو لاتغضبُ!!!!أراكَ مرغماً في حشرِ نفسكْفيامخضّلاً ، بالجوعِ وزيتِ الشمعِ ، وبالكبريتإفتحْ منافذنا ، على مركزِها الإنساني على دالية الشمسِ وأكاليلِ المدينةْفكلّ ماتقدّس في الضريحِ وفي الصوامعِلهُ طعمُ دماءٍ ، ووجهُ نارْوكفوفُّ ، لاترجو من السماءِغيرَ لقاءِ البنادقِ ...بالبنادقْغير خلعِ قلائده......

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