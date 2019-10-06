محمد عادل زكى - نقض مقياس القيمة

2019/10/06 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى نقض مقياس القيمةبحث في مباديء الاقتصاد السياسي---------------- لم يكن ريكاردو مقتنعاً بأن القيمة تقاس بكمية العمل، وقال أن العلم ربما يتوصل في يوم من الأيام إلى المقياس الصحيح؛ فهل يمكننا أن نقول، الآن، أن العلم، بعد مئتي عاماً من القياس غير الصحيح للقيمة، قد وصل فعلاً إلى المقياس الصحيح؟(1) مفاهيم أولية القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء، صفة، تميزه وتحدده.وهي على هذا النحو م......

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