خلية المتابعة: رئيس الوزراء تسلم مطالب المتظاهرين واتخذ القرارات اللازمة بشأنها

2019/10/06 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اليوم السبت، توحيد الطلبات التي تلقتها من مسؤولي وممثلي التظاهرات

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