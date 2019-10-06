بلا فيسبوك وواتساب ومنصات اخرى ..الحكومة تعيد الانترنت الى بغداد

2019/10/06 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعيدت خدمة الانترنت الى العاصمة بغداد ولكن من دون منصات التواصل التي كانت تنقل عبر ناشطين تصاعد موجة الاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية اخرى .

وسبق عودة الانترنت لقاءا جمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثلين عن التظاهرات الشبابية التي اندلعت قبل نحو ستة ايام .

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