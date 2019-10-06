14 قتيلًا حصيلة مظاهرات السبت في العراق

2019/10/06 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدها العراق امس السبت، 14 قتيل، حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.

جاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية، مقتل 5 متظاهرين، اثنين منهم في حي شولا، غرب العاصمة العراقية بغداد، واثنين آخرين في منطقة ميدان التحرير، فيما لقى آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.

ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.

وشدد على أنّ ”سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها“.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إنّ ”قناصة مجهولين“ يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة“.

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