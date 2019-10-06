محتجون يحرقون مقار أحزاب سياسية في الناصرية

2019/10/06 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني في العراق، أن متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مكاتب أحزاب سياسية فضلًا عن مكتب نائب في البرلمان في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وذكر المصدر لمراسل “كلكامش برس” في محافظة ذي قار، أن ” محتجين غاضبين اقتحموا مقار أحزاب الدعوة الإسلامية (بزعامة نوري المالكي) وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي)، فضلًا عن مكتب النائب في البرلمان عن حزب الدعوة خالد الأسدي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار“.وأن ”المتظاهرين أضرموا النيران في تلك المكاتب قبل أن ينسحبوا منها“، لافتًا إلى أن ”فرق الدفاع المدني تقوم بإطفاء الحرائق“.

وقال أحد المتظاهرين في الناصرية ويدعى سمير الخالد، إن ”حرق مكاتب الأحزاب يأتي كرد فعل على إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين“، لافتًا إلى أن ”18 متظاهرًا لقوا حتفهم وأصيب 340 آخرون بجروح خلال الأيام الثلاثة الماضية في ذي قار بإطلاق النار من قبل قوات الزمن“.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلًا عن آلاف الجرحى.

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