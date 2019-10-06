واع تنشر الحزمة الأولى من قرارات مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين

2019/10/06 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

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