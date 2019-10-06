صورة – مقرب من عبد المهدي : تغيير وزاري يشمل ٧ وزارات و الحكيم يحصل على وزارتين

2019/10/06 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر زيد الطالقاني رئيس منتدى حوار الرافدين المقرب من الحكومة العراقية – نشر – على صفحته على فيس بوك معلومات حول تغيير وزاري مرتقب من ٧ الى ٩ وزراء .وقال الطالقاني ان تيار الحكمة سيحصل على وزارتين فيه كاشفا عن اسماء الوزراء الذين سيتم شمولهم بالتغيير الوزاري .

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