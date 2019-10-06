2019/10/06 | 04:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : نشر زيد الطالقاني رئيس منتدى حوار الرافدين المقرب من الحكومة العراقية – نشر – على صفحته على فيس بوك معلومات حول تغيير وزاري مرتقب من ٧ الى ٩ وزراء .
وقال الطالقاني ان تيار الحكمة سيحصل على وزارتين فيه كاشفا عن اسماء الوزراء الذين سيتم شمولهم بالتغيير الوزاري .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة – مقرب من عبد المهدي : تغيير وزاري يشمل ٧ وزارات و الحكيم يحصل على وزارتين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الطالقاني ان تيار الحكمة سيحصل على وزارتين فيه كاشفا عن اسماء الوزراء الذين سيتم شمولهم بالتغيير الوزاري .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة – مقرب من عبد المهدي : تغيير وزاري يشمل ٧ وزارات و الحكيم يحصل على وزارتين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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