2019/10/06 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : فيديو – مدينة الصدر فجر اليوم الاحد : هكذا بدت الأحداث E607CABE-36C0-4385-B031-A0362B29AD3F

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو – مدينة الصدر فجر اليوم الاحد : هكذا بدت الأحداث) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو – مدينة الصدر فجر اليوم الاحد : هكذا بدت الأحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).