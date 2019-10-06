تظاهرات العراق ..اعتداءات صادمة لم يسلم منها “الاعلام “

2019/10/06 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مواطنون بتعرض ، مدينة الصدر، لهجمات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة و غاز ادميست المحرم دوليا على حي الموظفنين مقابل جامع الامام علي وقطاعي 1 و2 وتسمم 700 مواطن بينهم اطفال وشيوخ مساء السبت.

واغلقت القوات الامنية مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي بغداد لقطع الطريق على المتظاهرين من التوجه بساحة التحرير وسط العاصمة.فيما ارتفع اعداد ‪‎‪ الاصابات بساحة المعارض بالحبيبية ضمن المدينة المذكورة ومناشدات لإرسال سيارات اسعاف الى هناك.

‪‎‪وان منطقة جگوك القريبة من الشعلة تدخل على خط التظاهرات ومكبرات الصوت تدعو المواطنين الى التجمهر في الساحة العامة امام حسينية حبيب ابن مظاهرالاسدي.

‪‎‪واشار مصدر طبي لـ”كلكامش برس” الى وصول خمسة جرحى الى مستشفى الشعلة وعشرة الى مستشفى الكاظمية ببغداد ‪‎‪و نزوح عشرات الاسر من مناطق الحبيبية والشعلة باتجاه مناطق بغداد الجديدة واحياء الطالبية.

وفي محافظة النجف وقع ناشطو محافظة النجف اليوم على وثيقة تطالب بإقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقالت مصادر طبية في الديوانية ان المصابين جراء طلقات سلاح بمبكشن وليس سلاحا عاديا.في حين قال مصدر طبي ان متظاهرا قتل في مدينة الكوت، واضرم محتجون النيران بمنزل نائب المحافظ.

وفي ذي قار اعلن متظاهرون ان محافظتهم اصبحت خالية من الاحزاب السياسية بعد اضرامهم النيران في مقارها.بينما

تزايدت حدة التظاهرات مساء اليوم السبت في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية فقد استمرت القوات الامنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

واعلنت قناة ان ار تي في بغداد اغلاق مقرها بعد تعرضها لاعتداء من قبل مسلحين ملثمين بعد قناة دجلة بينما تعرض مكتب العربية “الحدث” في العاصمة بغداد الى اعتداء مماثل بعد اصابة عاملين في المكتب .

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