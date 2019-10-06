الحلبوسي يطالب حكومة العراق بتحديد أسماء “حيتان الفساد”

2019/10/06 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس السبت، الحكومة بتحديد أسماء “حيتان الفساد” لمحاسبتهم.

وكان الحلبوسي يتحدث في مؤتمر صحفي من مبنى البرلمان، بعد أن فشل الأخير في عقد جلسة لمناقشة أزمة الاحتجاجات الراهنة، جراء مقاطعة كتل عديدة، من أبرزها كتلة “سائرون”، وهي أكبر كتلة برلمانية، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وتعهد بمحاربة الفساد بقوله إن “آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب، وسنعمل على محاربة حيتان الفساد”.

ودعا المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.



متعهدًا بمحاربة الفساد وتشريع قوانين تساهم في إجراء إصلاحات.

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