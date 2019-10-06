نقابة الصحفيين تتعهد بحماية كاملة للمؤسسات الإعلامية في بغداد

2019/10/06 | 04:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، “إننا نعمل على توفير حماية كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية العاملة في بغداد”، وانه لن يسمح لأي جهة الاعتداء على أي صحفي أو مؤسسة إعلامية في العراق.

الى ذلك قال مراسل قناة “العربية”، في العاصمة العراقية، إن “المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، إلى أن تواصل القائمون بالمكتب مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية على الانسحاب والمغادرة”.

وفي تفاصيل أخرى، وصف المراسل أن سيارات سوداء اللون أقلّت أشخاصا ملثمين “ما يقرب من 10 أشخاص”، يرتدون زيّا أسود اللون، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر المتواجد في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.

وأضاف المراسل، أن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات وهمية، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول، كما أكد على وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.

وأوضح المراسل، أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين ووعود بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد على أن هناك اجتماعا لكبار المسؤولين تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء هذه.

أيضا نوّه المراسل إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

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