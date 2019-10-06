استهداف حي يضم مقرا لقناة فضائية وسط الكرادة

2019/10/06 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداستهدف صاروخا حيا وسط منطقة “الكرادة داخل ” يضم قناة اعلامية .

وسقط الصاروخ في الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة من فجر اليوم الاحد ، على “شارع اصفر”حيث يقع مقر قناة الفرات الناطقة باسم التيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم .

ولم يحدد مصدر امني حتى الان تسجيل ضحايا جراء الهجوم .

ويعتبر الهجوم هو الثالث منذ مساء السبت وحتى اليوم بعد استهداف مكتب قناة العربة الحدث وايضا قناة ان ار تي عربية.

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