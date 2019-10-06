ماذا قال التحالف الدولي عن الاحتجاجات في العراق؟

2019/10/06 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأوضح التحالف الدولي، أنه قلق تجاه وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية خلال التظاهرات ،التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ببغداد والمحافظات الأخرى.

وجاء في بيان للتحالف الدولي، أنه “يجدد دعوته الى جميع الأطراف للحد من التوتر ونبذ العنف في العراق”.

وأضاف البيان “يبدي قلقه من وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية، وهو يتابع بشكل مستمر ما يرده من تقارير حول التظاهرات “.

وتمتنع السلطات العراقية عن الإدلاء بتفاصيل رسمية حول عدد القتلى والجرحى منذ بدء المسيرات الحاشدة، التي خرجت في أنحاء البلاد مطالبة باستقالة الحكومة، التي يترأسها عادل عبد المهدي، وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة، ومحاربة الفساد.

وتأتي الاحتجاجات قبيل نحو أسبوعين من “أربعينية الإمام الحسين”، التي يحيي مراسيمها الدينية ملايين الشيعة في مدينة كربلاء، جنوب العراق، والتي زارها نحو 15 مليون شيعي العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.

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