دينا سليم حنحن - عروس ورصاص

2019/10/06 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن عروس ورصاصبقلم: دينا سليم حنحنأخذوها من بيت أبوها من المدينة إللي كانت هادئة، بحياتها ما سمعت دوي رصاص ولا شافت مسدس أو بندقية.وقبل وصول الموكب مشارف القرية بدأت الزمامير، صخب وضجة، اعلان عن قدوم العروس، لكن توقف الموكب فجأة أمام بيت أحدهم.وقف أحدهم في الشرفة وأطلق الرصاص في الهواء، انزعجت العروس وخافت وسألت، أخبروها:- هذه رصاصات الفرح!مرت الأيام وتكررت حكاية رصاصا......

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