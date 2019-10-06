انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

2019/10/06 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، انخفاض درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان لها، ان درجات الحرارة في مراكز المحافظات ستكون كالتالي:

اربيل :

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

السليمانية:

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 19

دهوك:

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:19

كركوك:

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

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