العراق: سقوط قتلى إثر تجدد المواجهات الدامية بين المتظاهرين والشرطة لليوم الخامس على التوالي

2019/10/06 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر طبية وعناصر من الشرطة السبت سقوط 19 قتيلا على الأقل إثر تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية وعدة مدن، مما يزيد من حصيلة القتلى التي تخطت المئة في غضون خمسة أيام فقط من الاحتجاجات.

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