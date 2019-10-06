فاطمة ناعوت - أيها الخائنُ … أيها النبيل!

2019/10/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مصادفةٌ جميلة جلعتني أطالعُ خبرًا في جريدة الجارديان البريطانية باختيار أحد إصداراتي بالعربية ضمن قائمة (أهم 100 كتاب صدر في القرن الواحد والعشرين)، واحتلاله مركزًا متقدمًا بين تلك الكتب: (رقم 10).الكتاب هو ترجمتي للعربية، (بتكليف من (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ، لرواية (نصف شمس صفراء)، للروائية النيجيرية الجميلة (تشيمامندا نجوزي آديتشي) التي صدرت بالإنجليزية عام 2004، وصدرت ترجمتي العربية عا......

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