2019/10/06 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدر مجلس الوزراء الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التي عقدت مساء السبت استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا.واصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات، وكما يلي: فتح باب التقديم على الأراضي السكنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصدر 17 قرارا وكالة خطوة برس.

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