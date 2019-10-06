2019/10/06 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر في صلاح الدين والجزيرة والانبار وكركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس”، نقلا عن الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة، إنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر وكالة خطوة برس.

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