الاعلام الامني: انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر في الانبار وصلاح الدين وكركوك

2019/10/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر في صلاح الدين والجزيرة والانبار وكركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس"، نقلا عن الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي وبأشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت على بركة الله المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر فجر اليوم الاحد السادس من تشرين اول 2019 لتفتيش وتطهير والقضاء على البؤر الارهابية وتجفيف مصادر الارهاب والقاء القبض على المطلوبين قضائيا ولتامين الاستقرار والامن في قواطع مسؤولية قيادات عمليات ( صلاح الدين ، الجزيرة ، الانبار ، المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك )".

واضاف "المحور الاول / قيادة عمليات صلاح الدين : لتفتيش المناطق والقرى شمال وجنوب طريق ( صينية - حديثة ) ومناطق عين الفرس والسكريات واشتركت القطعات ( لواء المشاة 91 / فرقة المشاة الرابعة عشر ، اللوائين السادس والخامس والعشرون حشد شعبي ، أفواج طوارئ شرطة صلاح الدين الاول والثاني وفوج السوات ، الفوج الثاني من لواء المشاة الخامس والسبعون من فرقة المشاة السادسة عشر ، وعناصر من الوكالات الامنية والاستخبارية )".

وتابع "المحور الثاني / قيادة عمليات الجزيرة : لتفتيش المناطق المحصورة بين الضفة الغربية لبحيرة الثرثار ونهر الفرات والمتمثلة بقرى ( عبيد ، ابو سفاطة، غزبل ، ابو رمانة ، مركدة ، العلياوي ، وصويرطة ) واشتركت القطعات (( مقر فرقة المشاة السابعة ، لواء المشاة السابع والعشرين / الفرقة السابعة ، ولواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة ، وأفواج طوارىء شرطة الانبار 12،14،18 والحشد العشائري لمناطق هيت والبغدادي وبروانه )) وعناصر من الوكالات الامنية والاستخبارية".

وبين "المحور الثالث / قيادة عمليات الانبار : لتفتيش مناطق جنوب بحيرة الثرثار وصولا الى نهر الفرات ( جزيرة الرمادي ، الصحراء ، جنوب بحيرة الثرثار ، السويب ) واشتركت قطعات ( لواء المشاة التاسع والعشرون ووحداته ، فوج طوارىء شرطة الانبار 19 ، أفواج الحشد العشائري لمحافظة الانبار ، قوة محمولة جوا ، الفوج الثاني من لواء مغاوير قيادة عمليات الانبار )) مع عناصر من الوكالات الامنية والاستخبارية".

ولفت الى انه "المحور الرابع / المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك : لتفتيش مناطق جنوب كركوك ( وادي خناجر ، الملتقى ، الرمل ، وادي النفط ، المراضات ) واشتركت قطعات قوات الشرطة الاتحادية ( قطاعات الفرقتين الالية و الخامسة وفرقة المغاوير السادسة والفرقة الثانية ) واللواء 56 حشد شعبي وعناصر من الوكالات الامنية والاستخبارية".





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