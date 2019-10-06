مسؤول ايراني: دخول زوار الاربعين يجري بكثافة عبر المعابر الحدودية مع العراق

2019/10/06 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد مقر “الاربعين” لقوى الامن الداخلي محسن فتحي زادة, ع ان عبور زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام يجري بكثافة وانسيابية عبر المعابر الحدودية الثلاثة مع العراق وهي جذابة والشلامجة ومهران.

وقال زادة ان مسيرة الاربعين التي انطلقت قبل عدة ايام جارية بكثافة عالية وبصورة اكبر مما كانت عليه في الاعوام الماضية مرجحا ان يبلغ العدد رقما اكبر مما كان عليه خلال تلك الاعوام مبينا ان عدد الزوار الذين دخلوا العراق من ايران بلغ نحو ستمئة الف لغاية الان.

ودعا زادة الزوار الذين كانوا يعتزمون التوجه للعراق عبر معبر خسروي للمشاركة في مراسم الاربعين استخدام معبر مهران بدلا عن ذلك.

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