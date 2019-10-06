مجد يسار - كارثة حرائق الأمازون؛ نمط الاستغلال الرأسمالي يهدد باختناق رئة الأرض

2019/10/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجد_يسار تتعرض غابة الأمازون لكوارث بيئية بشكل مستمر، يهدد بإتلاف قطاع غابوي مهم للحفاظ على التوازنات الإيكولوجية للكرة الأرضية، المهددة دوما بسبب نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يسود العالم.مما يفرض ضرورة تعبئة عالمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حماية للحياة على وجه الأرض.غابات الأمازون ودورها في التوازنات الإيكولوجيةتعد غابات الأمازون من الغابات الاستوائية المطيرة، تمتد على جزء مهم من أمريكا ا......

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