الحزب الشيوعي اليوناني - لا لتجديد اتفاقية اليونان - الولايات المتحدة حول القواعد العسكرية

2019/10/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيلا لتجديد اتفاقية اليونان - الولايات المتحدة حول القواعد العسكريةلا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال والشعب والشباب إلى هبة عارمة في وجه زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، و بنحو رئيسي ضد تحويل اليونان إلى قاعدة انقضاض شاسعة أمريكية أطلسية.إن هذا هو أيضاً محتوى "الحو......

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