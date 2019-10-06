آمال قرامي - في أداء المترشّحين وأشكال عرض الذات

2019/10/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي وهي تدخلات تسمح بالتعرّف على ملامح النائب المحتمل: اسمه وسنّه وهيأته وطريقة كلامه ومستوى إدراكه للشأن السياسيّ والعامّ...وبصرف النظر عن الاختلاف الواضح بين المترشّحين القدامى والمترشّحين الجدد، والمستوى الثقافي، والارتباك أمام الكاميرا من عدمه فإنّ التدخلات السريعة والمقتضبة توفّر مادة لا بأس بها لتقييم أداء هؤلاء الذين سيكون لهم دور في نحت صورة المجلس التشريعي القادم.وينتبه المتأمل في طر......

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