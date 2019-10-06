توتنهام يتلقى خسارة قاسية من برايتون

2019/10/06 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

تلقى توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، خسارة فادحة أمام مستضيفه برايتون 3-0 ، يوم امس السبت ، ضمن مبارايات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز .

بدأت المباراة بطريقة غير متوقعة ، حيث تعرض حارس مرمى توتنهام لاصابة قوية من خلال فقدانه لتوازنه بعد محاولة امساكه لكرة عرضية ، جاء من خلالها الهدف الاول لبرايتون عبر الفرنسي نيل موباي ، و لتتوقف المباراة لاسعاف حارس توتنهام الذي تم نقله للمستشفى .

ولم يستفق توتنهام من صدمة الهدف المبكر واصابة حارسه الاساسي ، حتى تلقى الهدف الثاني عن طريق ارون كونلي في الدقيقة ٣٢ ، وفي الشوط الثاني اضاف كونلي الهدف الثاني له و الثالث لفريقه في الدقيقة ٦٥.

ورفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بينما تجمد رصيد توتنهام عند ١١ نقطة في المركز السادس مؤقتا .

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