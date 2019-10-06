بينهم عناصر أمن.. اصابة 14 خلال تظاهرات ذي قار

2019/10/06 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن وقوع اصابات خلال التظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار ليلة أمس.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "التظاهرات التي شهدتها محافظة ذي قار ليلة أمس اسفرت عن اصابة 14 شخصاً بجروح مختلفة"، مبينا ان "من بين المصابين 3 من عناصر الامن".

واعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق ان محافظتهم اصبحت خالية من الاحزاب السياسية بعد اضرامهم النيران في مقارها.

واحرق المتظاهرون في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لذي قار مكتب سرايا الخرساني "أحد فصائل الحشد الشعبي"، ومقر منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري، ومقر جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وبيت النائب السابق في البرلمان العراقي خالد الأسدي، وكذلك مقر الحزب الشيوعي العراقي، ومقرات حزب الفضيلة، والمجلس الاعلى، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن خلو محافظة عراقية من مكاتب ومقار الاحزاب السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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