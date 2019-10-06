الكتل الكوردستانية تشارك بجلسة البرلمان العراقي الاثنين

2019/10/06 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، ان الكتل الكوردستانية ستشارك في جلسة مجلس النواب المقبلة.

ونقلت وسائل اعلام كوردية محلية عن النائب ديلان غفور قولها ان الكتل الكوردستانية ستشارك في جلسة مجلس النواب المقبلة، ويجب عليها توحيد الموقف تجاه الاحداث الجارية ودراسة الاوضاع بشكل جيد.

واضافت انه "يجب ان تقوم الكتل الكوردستانية بدراسة الاوضاع بشكل جيد، من جميع النواحي كاستقالة الحكومة او منحها سقف زمني لاجراء الاصلاح وباقي الاحتمالات المطروحة".

وتابعت ان "الكتل الكوردستانية تدعم استقرار العراق وتؤكد دعمها لمطالب المتظاهرين".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الاثنين، جلسته الاعتيادية لمناقشة المطالب التي تقدم بها ممثلو المتظاهرين الى رئاسة مجلس النواب.

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