الثلاثي الناري يقود هجوم برشلونة بموقعة إشبيلية

2019/10/06 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سواريز

يلتقي برشلونة مع إشبيلية، اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتشهد قائمة البارسا لمباراة اليوم عودة الثنائي جوردي ألبا وأنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة.

واستعرضت صحيفة “ماركا” التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة إشبيلية والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا – بيكيه – توديبو – سيميدو.

الوسط: دي يونج – بوسكيتس – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: جريزمان – سواريز – ميسي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.

المصدر : كووورة

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