انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة النصر لملاحقة فلول تنظيم داعش

2019/10/06 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ارادة فجر اليوم الاحد لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.

وأكدت الخلية في بيان ان العملية انطلقت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي وبأشراف قيادة العمليات المشتركة لتفتيش وتطهير والقضاء على البؤر الارهابية وتجفيف مصادر الارهاب والقاء القبض على المطلوبين قضائيا ولتامين الاستقرار والامن في صلاح الدين والجزيرة والانبار وكركوك.

واوضح البيان ان المحور الاول سيبدأ في مناطق الصينية وحديثة، والمحور الثاني لتفتيش المناطق المحصورة بين الضفة الغربية لبحيرة الثرثار ونهر الفرات، فيما سيكون المحور الثالث لتفتيش مناطق جزيرة الرمادي والصحراء وجنوب بحيرة الثرثار والسويب، والمحور الرابع سيركز على مناطق جنوب كركوك في وادي الخناجر ووادي النفط.

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