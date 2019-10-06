تناول الثوم والعسل في الصباح يعالج امراض التنفس

2019/10/06 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة أجريت في جامعة Lund في السويد إلى أن العسل هو المضاد الحيوي الطبيعي الأكثر فعالية.



وفي المقابل وجد باحثون منThe National Cancer Institute أن الثوم يساعد على الوقاية من الاصابة بالسرطان بطريقة فعالة جداً.

ولهذا السبب ينصح بتناول هذين المكونين معاً من اجل الحفاظ على الصحة.



فهذا يساهم في علاج امراض التنفس وفي تحسين الدورة الدموية والحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتهدئة آلام المفاصل وتقوية جهاز المناعة ومحاربة ألم الرأس وتشنجات الدورة الدموية اضافة الى الحفاظ على ضغط دم متوزان.

من هذا المنطلق من المفيد تحضير وصفة تحتوي على 10 حبات ثوم، 350 غ من العسل الطبيعي وعصير ليمون.

تقشر حبات الثوم وتقطع وتوضع في مرطبان.



يضاف العسل إلى القطع مع القليل من عصير الليمون.

يغلق المرطبان جيداً ويترك في مكان غير حار لمدة اسبوع.



وبعد ذلك يمكن تناول ملعقة منه يومياً في الصباح قبل موعد الفطور لمدة 6 أيام.



يتم التوقف عن ذلك لمدة 15 يوماً قبل تكرار العملية نفسها.

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