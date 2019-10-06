2019/10/06 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف قناة الفرات بصاروخ فجر الاحد

اخبار مباشرة

استهداف قناة الفرات بصاروخ فجر الاحد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف قناة الفرات بصاروخ فجر الاحد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف قناة الفرات بصاروخ فجر الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).