2019/10/06 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة سائق في قناة الفرات بعد باستهدافها بصاروخ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة سائق في قناة الفرات بعد باستهدافها بصاروخ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة سائق في قناة الفرات بعد باستهدافها بصاروخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).