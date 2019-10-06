2019/10/06 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي بالونات ابو الدجل وانتفاضة الطلبة..اهداء خاص الى مجلة بيرموس في ربيع عام 1982 ..كنا بين بساتين تفاح قرية باي باك القريبة من سوار و سبندار..حينما انطلقت احتجاجات طلبة الجامعات والكليات والمدارس في عدة مدن كردية..وكان الحدث يتزامن مع حركة السرية المستقلة..في مناطق تشمل سهل نينوى واطراف دهوك..سمعنا بالأحداث من خلال نشرات الأخبار ..اما التفاصيل فكان الناس يتناقلونها وتصل الين......

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