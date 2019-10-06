احتجاجات العراق: نحو 100 قتيل و4000 جريح والصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة

2019/10/06 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء إلى نحو مئة قتيل معظمهم من المتظاهرين، حسبما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية السبت، مشيرة إلى إصابة نحو أربعة آلاف آخرين بجروح.في غضون ذلك، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

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