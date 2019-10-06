ريبورتاج: من هم القناصة الذين يستهدفون المتظاهرين في العراق ؟

2019/10/06 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد المتظاهرون في العراق وجود قناصة في شوارع بغداد، لكن حتى الآن يظل هؤلاء القناصة "مجهولي الهوية" وفقا للسلطات.ويبقى المطلب الرئيسي لعائلات الضحايا التي تعيش حالة من الحزن والحداد إثر مقتل أبنائها بالذخيرة الحية خلال المظاهرات، تحديد هوية القناصة والجهة التي تقف وراءهم.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية أنها فتحت تحقيقا لكشف كل التفاصيل عن هذا الملف.

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