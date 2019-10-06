2019/10/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام القوات الاتحادية بغلق عدة طرق فرعية ترتبط بالطريق الرئيس الرابط بين محافظتي كركوك واربيل .

وقال المصدر لشفق نيوز ان "طريق الذهاب والاياب بين اربيل وكركوك مفتوح بشكل طبيعي"، مستدركا ان "القوات الاتحادية قامت باغلاق عدة شوارع فرعية مرتبطة بالطريق الرئيس الرابط بين المحافظتين المذكورتين".

واشار المصدر الى ان "هذه الخطوة والاجراءات من الحكومة العراقية جاءت نتيجة شكوك من القوات الاتحادية تجاه البيشمركة، في ظل الأوضاع التي تمر بها بغداد واغلب المحافظات الوسطى والجنوبية".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل بالرصاص القوات الامنية.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الان اذ خرج الالاف احتجاجا في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي، ومضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة.

ودعا مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، السلطات الثلاث في العراق الى الاقدام على خطوات تقود لإصلاح "حقيقي"، في بيان تلاه ممثله بشأن الاحتجاجات في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق طرق بين أربيل وكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق طرق بين أربيل وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).