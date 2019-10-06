2019/10/06 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو... وزير العمل: سنشغل ٤٥٠ الف عاطل عن العمل خلال ٣ اشهر فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/06 | 13:21.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... وزير العمل: سنشغل ٤٥٠ الف عاطل عن العمل خلال ٣ اشهر فقط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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