نادين تحسين بيك تعترف بسبب انفصالها عن زواجها وتقول: “ابنتي عقاب لي”!

2019/10/06 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمام، لافتة إلى أنها من طلب الانفصال عنه وفضلا أن يكونا أصدقاء.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج “اكلناها” أن علاقتها بزوجها كأصدقاء أفضل من حياتتهما كزوجين، وقالت “هذا هو الأنسب إلينا واتفقنا على الانفصال بعد أن صار هناك برود كتير في علاقتنا”.

وأضافت: “هو محترم وراقي ولكن الانفصال كان اقتراحا في البداية والحياة صارت روتينية وأنا من وضعت حدا لهذا البرود فاقترحت الانفصال ووصلنا لهذه النتيجة”.

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