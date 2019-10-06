سعيد الكحل - الإجهاض بين الفقه الإسلامي والتوظيف السياسوي .

2019/10/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل ظلت ولازالت قضايا وحقوق المرأة مجالا للصراع السياسي بغطاء ديني .لهذا تزخر كتب الفقه الإسلامي بما لا يُحصى من الفتاوى والاجتهادات الفقهية حتى تجاوزت الواقعي إلى الخيالي .فكما أنتج العقل العلمي أنواع للواقع الافتراضي لا حصر لها ، افترض العقل الفقهي نوازل من باب المستحيل حدوثها .لم تكن غاية الفقهاء تيسير الحياة على النساء ولا ضمان حرياتهن في الحركة والقرار والاختيار إلا ما ندر .وموضوع الإجهاض يكا......

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