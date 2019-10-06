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#سعيد الكحل - الإجهاض بين الفقه الإسلامي والتوظيف السياسوي .


#سعيد الكحل - الإجهاض بين الفقه الإسلامي والتوظيف السياسوي .
2019/10/06 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل ظلت ولازالت قضايا وحقوق المرأة مجالا للصراع السياسي بغطاء ديني .

لهذا تزخر كتب الفقه الإسلامي بما لا يُحصى من الفتاوى والاجتهادات الفقهية حتى تجاوزت الواقعي إلى الخيالي .

فكما أنتج العقل العلمي أنواع للواقع الافتراضي لا حصر لها ، افترض العقل الفقهي نوازل من باب المستحيل حدوثها .

لم تكن غاية الفقهاء تيسير الحياة على النساء ولا ضمان حرياتهن في الحركة والقرار والاختيار إلا ما ندر .

وموضوع الإجهاض يكا......

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