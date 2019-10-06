زهير الخويلدي - بورتريه الفيلسوف من خلال أدواره في حياته العادية

2019/10/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي "نجح الفيلسوف في جذب رجل من الحشد إلى الأعالي...وأن يرتفع إلى اعتبار العدالة والظلم" –أفلاطون- محاورة ثياتات- مهما كانت الفلسفة التي يتحرك ضمنها المرء فهي تنتمي إلى هذا العالم وترتبط بالضرورة بذوات إنسية ومهما كان الفيلسوف الذي يفكر وينظر ويقارن ويلتزم ويفعل فهو مسؤول عن أقواله وأفكاره وأفعاله عند اختراقه أطر هذا العالم وتجاوزه حدود المعرفة وضربه على الحائط قوانين المدينة ودنوه نحو آفاق بعيدة......

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