2019/10/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله السودان على طريق التقدم ؟1.إسحق ديوانتقديم ومراجعة د.حامد فضل الله برلينكاتب هذا المقال إسحق ديوان، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي للعالم العربي بجامعة باريس البحثية للعلوم والآداب.والنسخة الاصلية صدرت باللغة الفرنسية، وقام ستيفن فوغل بترجمته إلى الألمانية ونشر في المجلة الشهرية " أوراق في السياسة الالمانية والدولية"، وتمت المراجعة من النص الالماني.أدت في السودان، أول حكومة مدنية منذ......

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