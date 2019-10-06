عبد المهدي يُقدّم استقالته.. وجهاتٌ سياسية ترفض

2019/10/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكّد المحلل السياسي والاستراتيجي “رعد هاشم”، أن رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، قدّم استقالته مرتين؛ لكن جهة سياسية فاعلة «حالت دون استقالته».وقال “هاشم” إن «تحالف #الفتح المدعوم من […]

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