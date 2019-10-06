العراق يطرح على تركيا ملف السدود.. ايران: القضية تواجه المصاعب

2019/10/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، ان ايران والعراق وسوريا تطرح موضوع السدود والمياه بصورة انفرادية ومشتركة مع تركيا.

وخلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، قال ظريف بخصوص بناء سدود في تركيا وتأثيرها على تدفق المياه الى سوريا والعراق، ان "هذه مشكلة نواجهها نحن وسوريا والعراق، وبطبيعة الحال يعاني منها العراق وسوريا بصورة مباشرة، لذا فان الدول الثلاث تواصل جهودها لحلها مع تركيا".

واوضح ان "ايران تتابع الموضوع مع الاتراك في جميع الاجتماعات معهم الا ان تركيا غير منضمة لاي من المعاهدات المائية لذا فان متابعة الموضوع على الصعيد الدولي تواجه مصاعب".

واكد ان "ايران والعراق وسوريا تطرح الموضوع بصورة انفرادية ومشتركة مع تركيا، وان جهودا قد بذلت في هذا المجال".

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