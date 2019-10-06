الأماميون الثوريون - الثورة بالغرب الإفريقي من خلال تجربة الشهيد إبراهيم صيكا - 6

2019/10/06 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون لقد أصبحت قضية الصحراء الغربية متداولة في المحافل الدولية بقوة مما أجج الصراع المتواصل بين النظام الملكي الدموي، الذي يرى فيها شماعة يعلق عليها جميع تناقضاته الداخلية والخارجية من أجل عرقلة الحركة الثورية المغربية، والجبهة التي حققت مكاسب سياسية واقتصادية منذ نونبر 1984، لما انسحب النظام بالمغرب من منظمة الوحدة الإفريقية وترسيم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي في يوليوز ......

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